Зеленський передав авіапідприємство "Україна" в управління Мінінфраструктури

Президент Володимир Зеленський передав до сфери управління Міністерства інфраструктури Державне авіаційне підприємство "Україна" та незавершений термінал у Борисполі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це йдеться в указі Президента №636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами".

"Постановляю: погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі Державного авіаційного підприємства "Україна" (Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2) та об'єкта незавершеного будівництва - термінального комплексу (Київська область, Бориспільський р., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/1 а), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - ідеться у документі.

Кабінету Міністрів та ДУС доручено забезпечити передачу цих об'єктів державної власності до сфери управління Мінінфраструктури.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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