Ситуація на кордоні з Україною не змінюється. Спостерігається скупчення російських військ, - Пентагон
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Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.
"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.