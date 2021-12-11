Байден провів першу розмову з новим канцлером Німеччини Шольцем, говорили про Україну
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає
Зазначається, що президент США привітав з призначенням нового федерального канцлера та обговорив з ним взаємодію у широкому колі питань, зокрема, щодо протидії російській військовій агресії проти України.
"Лідери обговорили спільну роботу над повним спектром глобальних викликів, включно з поточними зусиллями щодо припинення пандемії COVID-19, боротьбі зі зміною клімату, а також протидії ескалації російських сил поблизу України", - вказується в документі.
Окрім того, зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку міцним відносинам між двома країнами, а також висловив намір надалі зміцнювати трансатлантичне співробітництво.
Як відомо, цього тижня 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц був обраний дев'ятим канцлером ФРН.
10 грудня Шольц здійснив свої перші закордонні візити – до Парижа і Брюсселя.