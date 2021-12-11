Ми йдемо, а там шлагбаум, - Зеленський про вступ в НАТО

Україна наразі продовжує докладати усі зусилля для того, щоб вступити до НАТО. Однак, за словами Президента України Володимира Зеленського, на цьому шляху існують певні перешкоди

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова держави заявив в інтерв'ю "1+1".

"Ми продовжуємо шлях у НАТО. Але ж ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, чи нам все одно, давайте обійдемо шлагбаум. Але його не виходить обійти", - зазначив президент.

Він також наголосив, що Україна зробила та продовжує робити все можливе, що Росія сказала США про те, що не збирається вторгатися на територію України.

Зеленський також запевнив, що Україна не відмовиться від своїх територій.

Також читайте: Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан