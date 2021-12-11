Новини • Війна

13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України

97811
13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України
Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Відзначається, що 13 грудня в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.

Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.

Читайте також: Росія має плани щодо значної ескалації проти України. Продовжуємо консультації із союзниками для протидії Кремлю, - США в ОБСЄ

ТОП-новини

всі новини