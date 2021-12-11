В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала

За добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 991, медпрацівників – 199).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 307 осіб;

летальних випадків – 446;

одужало – 25 861 особу.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 553 817 осіб;

одужало – 3 184 287 осіб;

летальних випадків 2 90 789;

проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

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