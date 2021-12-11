Блінкен і глава МЗС Німеччини Бербок обговорили скупчення російських військ біля кордону України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у британському Ліверпулі обговорили питання, пов'язані з "агресією" Росії проти України.

Про це повідомив представник американського держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці"", - зазначив Прайс.

Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив у Twitter: "Із нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини".

На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

Як заявила журналістам міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, одним із завдань зустрічі буде створення єдиного фронту "великої сімки" проти політики Росії щодо України.

"Те, про що йтиметься на зустрічі G7 цими вихідними, - це демонстрація єдності найбільших економік-однодумців у тому, що наша позиція проти агресії, проти агресії щодо України буде винятково сильною", - сказала дипломат.

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Вона наголосила: "Що ми маємо зробити, так це утримати Росію від таких дій".