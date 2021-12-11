Агресія РФ спричинила гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Україна в ООН

Українська делегація на засіданні Генасамблеї ООН поінформувала світову спільноту про гуманітарну кризу, що виникла на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це йдеться у заяві української делегації, яку виголосив на сесії Генасамблеї заступник постпреда України при ООН Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і всі останні сім років, ми змушені привернути увагу Генеральної Асамблеї до гуманітарної кризи на тимчасово окупованих територіях України, спричиненої збройною агресією Російської Федерації", – ідеться у заяві.

Зокрема зазначається, що внаслідок блокування контрольно-пропускних пунктів окупаційною владою, яке злочинно прикривається заходами боротьби з COVID-19, громадяни України на непідконтрольних територіях не можуть отримати доступ до основних потреб і послуг.

При цьому епідемічна ситуація, так само як і продовольче забезпечення на цих територіях, залишаються надзвичайно складними.

У зв’язку з цим український уряд закликає ООН та міжнародні гуманітарні організації посилити моніторинг медичних послуг - "якщо такі є" - на окупованих територіях та повідомляти про всі порушення прав людини на життя і здоров'я.

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Вітренко нагадав, що уряд України вживає необхідних заходів для мінімізації гуманітарних наслідків зовнішньої агресії та спрощення відповідних адміністративних процедур. Зокрема, затверджено стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей та стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Також торік було презентовано програму реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, спрямовану на реалізацію права переселенців на якісну вищу освіту. З цього року діють відповідні підготовчі курси з наданням стипендій, ідеться в заяві. Відбувається цифровізація та розширення онлайн-доступу до послуг для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій.

Відзначається, що для розв’язання всього спектра гуманітарних проблем, зумовлених іноземною агресією, Україна й надалі розширюватиме співпрацю з установами ООН та іншими міжнародними гуманітарними організаціями. Для цього, вказується в заяві, потрібна активна підтримка з боку міжнародних партнерів Плану гуманітарного реагування ООН для України на 2022 рік.