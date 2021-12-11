Ми підтримуємо Україну перед лицем агресії Росії, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив цілковиту підтримку як Україні в її протистоянні російській агресії, так і народу Білорусі, який бореться із режимом Лукашенка.

Про це він сказав у п’ятницю на саміті "За демократію", організованому президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Автократичним режимам для перемоги треба переконатися, що демократичні країни дезорієнтовані, а наші цінності забуті. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Саме тому Литва готова підтримувати демократію там, де вона перебуває під загрозою. Ми підтримуємо Україну перед лицем агресії Росії. Ми підтримуємо демократичні інститути в Білорусі, які борються зі страшним режимом", - заявив президент Литви.

Читайте також: Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії - заява Зеленського, Дуди та Науседи