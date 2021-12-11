Новини

Ця реалізація планів Путіна стала б просто жахливою помилкою, - Порошенко про ідею референдуму щодо Донбасу

9 971163
Ця реалізація планів Путіна стала б просто жахливою помилкою, - Порошенко про ідею референдуму щодо Донбасу
Питання суверенітету, територіальної цілісності, державного устрою не можуть бути винесені на референдум.

Про це нагадав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відповідь на заяву Зеленського про ймовірний референдум щодо подальшої долі Донбасу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Це є Конституція, і президент має захищати Конституцію, а не порушувати її. Я категорично не згодний з тим, щоб референдуми використовувалися як технологія для проведення, в тому числі, і неукраїнських рішень. Обговорювати невідомі питання, та ще й як було сказано, винесені або запропоновані іншими країнами, – я думаю, що це була б просто жахлива помилка, бо єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є Основним законом", – наголосив Порошенко.

"Перед тим, як навіть теоретично обговорювати ці питання, треба забезпечити дотримання Конституції і забезпечити захист прав людей, суверенітету, захист держави", – додав він.

"А уявіть собі, що дві чи три області приймуть рішення інше, ніж решта областей. А уявіть собі, що як наслідок буде сценарій, в тому числі сценарій Путіна про те, що ці області не є щасливими, і повторять позицію фейкового референдуму, який Путін провів у Криму", – зазначає Порошенко.

Читайте також: Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

"Після фейкового референдуму в Криму в мене є певна алергія на спосіб вирішення питань Путіна, або інтересів Путіна через Україну. Вивчіть уважно урок 2014 року і не повторіть його. Бо в 2014 році нам було набагато важче. Якщо не знаєте, що робити – проведіть РНБО, прийдіть в парламент, об’єднайте суспільство, спитайте і приймайте рішення принаймні на підставі позицій, за які заплачено дуже високу ціну, а не легко кидайтесь питаннями референдуму", – резюмує Порошенко.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    це ти, брехливий зебіл, брешеш. Ти брешеш навіть на заголовок "Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму"
  • Чайка Київ
    Особливо з огляду на волевиявлення наріду в 2019 році. Коли він серед двох граф "ЗА", знайшов графу "ПРОТИ".
  • Чайка Київ
    Ну, брешите ви, причому звично. Де в тексті Петра Олексійовича твердження, що Янелох обіцяв? Перше.
    Друге. Чому за 5 років Порошенка, як і за 2,5 ВАЗеленського, мінські домовленості не призвели до зради, і навіщо Янелох підписав "формулу штайнмаєра"?
    Третьє. Безкарно розстрілбювати наших бійців розстрілюють завдяки "режиму повної тиші Янелоха" підписаному в 2020 році.
    Так що, хріново працюєте, старайтесь краще, або спитайте у Владімір Ссанича.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини