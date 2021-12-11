Після застосування Bayraktar війська РФ зрозуміли, що безкарно далі діяти не зможуть. Зараз ці дрони використовуються для розвідки, - командувач ООС Павлюк

Дрони військ РФ нині є одним із найефективніших засобів ураження.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми змушені були застосувати Bayraktar, тому що, нівелюючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 122 та 152 міліметри і протягом 12 годин обстрілював наші позиції. Після того, як у нас були загиблі та поранені, ми не мали часу підтягувати артилерію, яка у нас відведена. Було ухвалено рішення застосувати Bayraktar. Це було успішно зроблено і противник зрозумів, що безкарно він далі діяти не зможе. Відтоді безпілотники Bayraktar працюють лише на віддаленні - не перетинаючи лінію зіткнення та не порушуючи жодну вимогу", - зазначив він.

Він окремо акцентував увагу, що Bayraktar використовують для розвідки.

"Вони використовуються, щоб спостерігати за противником. Тому що їм на всі наші домовленості глибоко наплювати", - додав Павлюк.

Говорячи про використання дронів військами РФ, Павлюк зазначив: "Нині це найефективніший засіб ураження. Якщо своєчасно не знайти способи боротьби з ними - це буде дуже велика проблема. Це не рівень Bayraktar, це швидше саморобні пристрої, на яких закріплюються боєприпаси - приміром, ВОГ (гранатометний боєприпас, абревіатура від "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) або перероблена міна, що скидається на позиції - дуже ефективно, раптово і точно".

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