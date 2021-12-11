Заклик МЗС РФ відкликати обіцянку про вступ України та Грузії в НАТО - неприйнятний, - зовнішньополітичне відомство Грузії

У Міністерстві закордонних справ Грузії відреагували на заклик РФ відкликати обіцянку про членство України та Грузії у НАТО. Там назвали такі вимоги неприйнятними.

Про це повідомила пресслужба МЗС Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міністерство закордонних справ вважає неприйнятною заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації, згідно з якою РФ вважає за необхідне дезавуювати рішення бухарестського саміту 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО", - йдеться у заяві.

У грузинському МЗС нагадали, що 3 квітня 2008 року на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО вирішили, що Грузія (і Україна) стануть членами НАТО.

"Вищезазначене є надзвичайно важливим політичним рішенням, заснованим на консенсусі, заснованим на фундаментальному принципі міжнародного права, згідно з яким всі держави мають суверенне право обирати свій власний зовнішньополітичний курс", - зазначено у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті, повторювалося на всіх самітах НАТО, які відбулися після 2008 року.

Так, зокрема, у комюніке, прийнятому на саміті НАТО в Брюсселі у 2021 році, наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.

"Зважаючи на все вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить основним принципам та нормам міжнародного права, є неприйнятною для Міністерства закордонних справ", - підкреслюють у повідомленні.

У грузинському МЗС зазначили, що головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки сьогодні є дії Російської Федерації,

"Вони (дії. - Ред.) виявляються в окупації та анексії територій сусідніх суверенних країн, ігнорування основних принципів міжнародного права та невиконання зобов'язань", - додають у повідомленні.

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