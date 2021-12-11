Новини • Війна

Мінські угоди дають шанс на завершення війни на Донбасі мирним шляхом, - Павлюк

4 35766
Мінські угоди дають шанс на завершення війни на Донбасі мирним шляхом, - Павлюк
Для мирного урегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля Кремля.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поки єдиний стримувальний документ, який має Україна і який все-таки дає шанс на завершення цієї війни мирним шляхом", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є Мінські угоди досі актуальними?

На думку Павлюка, переговорний процес щодо Донбасу залежить від політичної волі Кремля.

"Все залежить від команди з Кремля. Навіть перед двосторонньою зустріччю між Байденом та Путіним декілька днів не було застосування зброї з боку ОРДЛО. Тобто вони також контролюються. Дають команду - вони ведуть вогонь, не дають команду - вони не ведуть вогонь. Все залежить від засобів, які будуть застосовані до Росії міжнародною спільнотою", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

Топ коментарі

  • FT FT
    Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
  • Николай Николаевич b96f438b
    План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
  • FT FT
    Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини