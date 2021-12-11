НАТО припустився стратегічної помилки, не прийнявши Україну до Альянсу до 2014 року, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 10 грудня у коментарі "Голосу Америки".
"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав він.