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Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги

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Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги
17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пройшли за тиждень в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявили в пресцентрі Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 136,2 тонни продуктових і гігієнічних наборів, меблів, господарських і медичних товарів", - повідомила Держприкордонслужба.

Гуманітарна допомога пройшла через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".

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Топ коментарі

  • Салаутдин
  • 5 копійок
    ООН посібник сепарні.
  • Dust
    "кормильці Європи" оголодали
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