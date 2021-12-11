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Заступник голови Конституційного суду Головатий увійшов до керівного органу Венеціанської комісії

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Заступник голови Конституційного суду Головатий увійшов до керівного органу Венеціанської комісії
Заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрали членом Бюро Венеціанської Комісії (Європейська комісія "За демократію через право").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєа пресслужба КС.

До складу Бюро Венеціанської комісії входять сім членів: президент, три віце-президенти та чотири інші члени Комісії.

"В даний час оновлений склад Бюро Венеціанської комісії такий: президент – представник від Франції; три віце-президенти – представники від Ісландії, Мальти та Німеччини; чотири інші члени Комісії – представники від Болгарії, США, Швейцарії та України", - зазначено у повідомленні .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Головатий притомна людина.
  • Senator S 01a656ec
    Единственный в Украине правовед,юрист и политик международного уровня...
  • Чайка Київ
    Сподіваюсь, це не стане підставою для пропихування в КС кандидатів зЕзидента?
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