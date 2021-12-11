Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський
Про це Монастирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - зазначив він.
"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - додав він.
Монастирський також обіцяє особисто вивчити всі деталі того, що сталося і прийняти відповідні управлінські рішення.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.