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Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

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Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський
Монастирський пропонуватиме Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади на період проведення дисциплінарного провадження.

Про це Монастирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - зазначив він.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - додав він.

Монастирський також обіцяє особисто вивчити всі деталі того, що сталося і прийняти відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

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Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський 01

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Топ коментарі

  • Ренат Алямов
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  • Где-то там cc76281d
    А в чем проблема? Барин ехал, холопы не поклонились. Так это холопов надо пороть , а не на барина напраслину наводить.
  • Владислав Васильченко
    Смотрящий от клоуна он же неприкасаемый муж секретарши "член" семьи...
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