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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС

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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
  • FT FT
    Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
  • FT FT
    Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
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