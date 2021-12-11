Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС
87117
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.