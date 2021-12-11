Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдина ефективна стратегія стримування Росії - це комплексні заходи, які вже реалізуються нами і партнерами, - Кулеба

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.