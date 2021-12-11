Добрі відносини Європи з Росією залежать від дій РФ, - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що ЄС посилить санкції проти Росії в економічній та фінансовій сферах, якщо Кремль нехтуватиме правами незалежних держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Наше завдання, перш за все, попередити будь-який конфлікт. Ми бажаємо в Європі співпраці та миру. Ми хочемо, щоб не порушувалися кордони. Така перша мета, наша мета зараз", — заявила голава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що у червні поточного року Європейська рада доручила Єврокомісії розробити документ із можливими сценаріями протидії Росії в українському питанні і цей план практично готовий, а Єврокомісія перебуває у постійному контакті з усіма партнерами.

"Ми хочемо мати добрі відносини з Росією, але можливість цього залежатиме насамперед від дій самої Росії", — підкреслила Урсула фон дер Ляйєн.

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