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Необхідно шукати альтернативу російському газу, - глава МЗС Британії Трасс

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Необхідно шукати альтернативу російському газу, - глава МЗС Британії Трасс
Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії.

Про це заявила голова британського МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, слова якої наводить в суботу Associated Press, вона планує працювати з партнерами, "щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу".

"Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку", - додала Трас.

У Ліверпулі на цих вихідних проходять переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде присутність російських військ поблизу України, що викликає занепокоєння Заходу.

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Топ коментарі

  • Mykola Bratiichuk 07713f1c
    Накінець дійшло.
  • fg cbn
    Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему, это очень нравится. У путинских бандитов для этого очень много денег. Огромные природные богатства достались отсталой нации с низкой моралью.
    Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
  • wittmann1980
    Мне интересно, а как давно они это поняли? Понятно, что война не у берегов Британии, но все же.
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