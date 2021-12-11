Необхідно шукати альтернативу російському газу, - глава МЗС Британії Трасс

Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії.

Про це заявила голова британського МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, слова якої наводить в суботу Associated Press, вона планує працювати з партнерами, "щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу".

"Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку", - додала Трас.

У Ліверпулі на цих вихідних проходять переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде присутність російських військ поблизу України, що викликає занепокоєння Заходу.

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