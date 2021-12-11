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Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg

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Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg
Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би президенту РФ Володимиру Путіну невступ України в НАТО.

Про це виданню Bloomberg заявили джерела, близькі до російського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.

Джерела агентства фактично підтвердили, що ескалація на російсько-українському кордонні, зокрема, стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї військового альянсу в бік Росії.

За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що РФ припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила і своєї агресивної риторики в бік Києва.

Однак, за словами співрозмовників Bloomberg, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
  • Sophia-Maria Duglass
  • fg cbn
    НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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