Поведінка Зеленського на пресконференції - це не межа, - Разумков
Про це ексспікер Верховної Ради, лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 10 грудня на її YouTube-каналі "Власть vs Влащенко", інформує Цензор.НЕТ.
Журналістка згадала пресмарафон Зеленського, на якому він емоційно висловлювався, реагував на запитання та вступав у суперечки з журналістами і запитала, як він поводиться під час дискусій без присутності преси.
"Мені, напевно, некоректно говорити про те, як поводиться президент за зачиненими дверима, можна в нього запитати. Але я скажу так: поведінка на пресконференції – це не межа... Не межа можливостей", – відповів Разумков.
Разом з тим, розвивати цю тему ексспікер парламенту відмовився, попросивши "залишатися в межах пристойності" і додавши, що "всі бачать, усі все розуміють".
Разумков розповів, що востаннє спілкувався із Зеленським на нараді щодо порядку денного Верховної Ради, коли він іще був спікером. У цей час він перебував на самоізоляції через коронавірус.
"Мене так під'єднали, що ні мене не було чути, ні я не чув, що відбувається на нараді... Це була, мабуть, наша остання зустріч, усе, на цьому зустрічі закінчилися, ми більше не бачилися, більше не спілкувалися", – розповів політик.