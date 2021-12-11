Поведінка Зеленського на пресконференції - це не межа, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський може поводитися під час розмов за закритими дверима навіть емоційніше, ніж він поводився під час нещодавньої пресконференції із журналістами.

Про це ексспікер Верховної Ради, лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 10 грудня на її YouTube-каналі "Власть vs Влащенко", інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка згадала пресмарафон Зеленського, на якому він емоційно висловлювався, реагував на запитання та вступав у суперечки з журналістами і запитала, як він поводиться під час дискусій без присутності преси.



"Мені, напевно, некоректно говорити про те, як поводиться президент за зачиненими дверима, можна в нього запитати. Але я скажу так: поведінка на пресконференції – це не межа... Не межа можливостей", – відповів Разумков.

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Разом з тим, розвивати цю тему ексспікер парламенту відмовився, попросивши "залишатися в межах пристойності" і додавши, що "всі бачать, усі все розуміють".



Разумков розповів, що востаннє спілкувався із Зеленським на нараді щодо порядку денного Верховної Ради, коли він іще був спікером. У цей час він перебував на самоізоляції через коронавірус.



"Мене так під'єднали, що ні мене не було чути, ні я не чув, що відбувається на нараді... Це була, мабуть, наша остання зустріч, усе, на цьому зустрічі закінчилися, ми більше не бачилися, більше не спілкувалися", – розповів політик.





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