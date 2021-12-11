Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних інституцій Боснії і Герцеговини

Парламент Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, проголосував за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій цієї балканської країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Вони також проголосували за декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і зазначає, що "всі закони, введені міжнародним високим представником Боснії, є "неконституційними".

Більшість опозиційних депутатів вийшли або бойкотували голосування, заявивши, що ініціатива відокремлення не може бути реалізована без додаткового кровопролиття в країні.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставитить під загрозу регіональну стабільність.

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Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два дуже автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Республіки Сербської в керівному органі БіГ, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня, описуючи Боснію як "експеримент міжнародної спільноти" і "неможливу нав’язану країну".

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення Республіки Сербської та за те, щоб вона стала частиною сусідньої Сербії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 2 грудня Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії.

Нагадаємо, із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.