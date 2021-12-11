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Росію чекають "тяжкі економічні наслідки" у разі вторгнення до України, - голова МЗС Британії Трасс

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Росію чекають "тяжкі економічні наслідки" у разі вторгнення до України, - голова МЗС Британії Трасс
Вторгнення в Україну було б "стратегічною помилкою" для Росії.

Про це вчергове нагадала міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона також сказала, що РФ зіштовхнеться з "тяжкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.

За словами Трасс, Велика Британія та її союзники повинні "стримати Росію від такого курсу дій".

Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес також заявляв, що Москва зіштовхнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну.

Напередодні зустрічі G7 Трасс провела переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Лондоні.

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Топ коментарі

  • Myko
    Ці ваші "тяжкі економічні наслідки" було б вводити у 2014 році, а не тоді коли газ по 100 доларів. Зараз навіть відключення від СВІФТу не дасть такого результату, який був би у 2014 році. Але добре, що хоч зараз.
  • Mora Zfayfer
    .

    Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

    та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь    :

    або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


    - підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

    - повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

    - досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

    - закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

    - закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

    - анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

    - в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

    докладно на Радiо Свобода

    https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

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  • Вахмурка Кржемелик
    Какая связь между системой платежей и ценой на товар? Газ продавали задолго до СВИФТа.
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