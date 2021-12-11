Росію чекають "тяжкі економічні наслідки" у разі вторгнення до України, - голова МЗС Британії Трасс
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Вторгнення в Україну було б "стратегічною помилкою" для Росії.
Про це вчергове нагадала міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона також сказала, що РФ зіштовхнеться з "тяжкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.
За словами Трасс, Велика Британія та її союзники повинні "стримати Росію від такого курсу дій".
Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес також заявляв, що Москва зіштовхнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну.
Напередодні зустрічі G7 Трасс провела переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Лондоні.