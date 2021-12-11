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"ЄС" вимагає відставки заступника міністра внутрішніх справ за ганебну поведінку у зоні ООС, – Ірина Геращенко

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"ЄС" вимагає відставки заступника міністра внутрішніх справ за ганебну поведінку у зоні ООС, – Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" вимагає негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який дискредитує саму назву міністерства і дозволив собі хамську поведінку і нецензурну лайку до поліцейських, які сумлінно виконували свою роботу в зоні ООС – на території, що потребує особливої уваги до законності і правопорядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише співголова фракції Ірина Геращенко.

"Наша фракція покладає повну відповідальність за дії цієї особи на Зеленського, за вказівкою якого було призначено замміністра як близького знайомого президента. Кумовство в дії – ось що ми бачимо на цьому ганебному відео", – прокоментувала Геращенко скандальне відео, де заступник міністра в нецензурній формі принижує правоохоронців на блок посту.

"Вимагаємо від міністра Дениса Монастирського негайного звільнення неадекватного заступника! І публічних вибачень перед поліцейськими за дії свого підлеглого – близького знайомого Зеленського", – пише Геращенко.

"Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками, до речі, а сам поводиться як гопник. Нагадаю – в нинішній владі виключно матюками з оточуючими розмовляє не лише цей замміністра внутрішніх справ. Назагал, так розмовляють всі слуги. В парламенті теж. Зокрема, в Регламентному комітеті зараз знаходиться моє звернення щодо дій народного депутата Ковальчука. Безкарними залишаються дії голови правління Укрексімбанку Мецгера і його охорони, які побили журналістів", – зазначає Геращенко.

"Зробили країну разом, коротше", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.

Топ коментарі

  • НБ
    Негайна відставка! Категорично проти будь яких "політпризначенців". Бюрократія має бути за Вебером!!! Тобто відбір найкращих з професійної спільноти. Ну от який сенс служити в поліції, в армії, в будь якому міністерстві і знати що найвищі посади для тебе недоступні бо якесь ЗЕЧМО буде призначати на ці посади відданих особисто йому профанів, дебілів, кумів та сватів? Такі призначення завжди викликають внутрішній саботаж і ця схема вже відпрацьована - підлеглі охоче виконують найдурніші накзи начальства щоб довести всім що призначений дебіл. Але ж страждає справа!!! Наслідки "політпризначень" завжди негативні для країни - корупція, і некомпетентність прямий шлях до зубожіння і еміграції розумних з "країни дурнів".
  • neverlok lok
    министр МВД с какимито братками по гражданке качают права парням на службе народа Украины ? Щас ветераны ато подтянутся
  • Andriy Kalnyshevsky
    дійсно) - ну хто б ще призначив замміністра МВС чоловіка помічниці худрука 95-го кварталу.
    Крім Порошенка нікому.
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