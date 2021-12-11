Рятувальники анонсували появу мобільного застосунку "Порятунок в горах" для пошуку туристів. ФОТО

Прикарпатські рятувальники на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення презентували систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Проєкт впроваджено у рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 роках.

Система GРS-моніторингу – це інноваційна система GРS-моніторингу, першочергове завдання якої забезпечити доступ до інформації про місцезнаходження туристичних та пошуково-рятувальних груп і до сигналів лиха, які надсилають туристи для отримання допомоги, що дуже важливо в умовах гірської місцевості за відсутності покриття мобільних операторів.

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Метою впровадження системи GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів є підвищення рівня безпеки в гірському туризмі.

Проєкт передбачає моніторинг пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують гірською місцевістю і вдосконалення системи управління підрозділами при організації пошуково-рятувальних заходів в горах через відслідковування в реальному часі поточного місця перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування.

Система GРS-моніторингу складається з апаратно-програмного комплексу оперативного управління силами та засобами; автоматизованої системи прийому та опрацювання повідомлень про надзвичайні події від туристів й автоматизованої системи реєстрації туристичних груп та мобільного застосунку на ОС Android та iOS "Порятунок в горах".

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Мобільний застосунок призначений для передачі сигналів "SOS" з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості. Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події.





Зараз застосунок працює в тестовому режимі та доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "реєстрація туристичних груп", а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.