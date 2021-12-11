Комплекси автофіксації порушень ПДР принесли бюджету понад 1,2 млрд грн

За даними Патрульної поліції України, з моменту запуску системи автоматичної фіксації дорожнього руху праввоохоронці стягнули з водіїв понад 1,2 млрд грн за порушення ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.

Так, в Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. Від згаданої дати станом на 29 листопада 2021 року, українськими поліцейськими винесено 3 521 691 постанову про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Крім того, правоохоронцяи у визначений період накладено стягнень на суму 1 244 321 290 грн.

На сьогодні комплекси автофіксації працюють у 24 містах та 15 областях України.

Зауважимо, що штрафи за порушення Правил дорожнього руху, що зафіксовані на фото та відео в автоматичному режимі, зараз надходять до державного бюджету.

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