Завершені пошуки подружжя, яке загинуло на озері під час риболовлі в Житомирській області, - ДСНС. ФОТО

11 грудня у Житомирській області завершилися пошуки подружжя, яке загинуло на сільській водоймі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві рятувальники.

Жінка та чоловік, за попередньою інформацією, ще 4 грудня вирушило рибалити на водойму у с. Парипси.

Сьогодні до прибуття водолазів на місці події працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої.

Водолази обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби допомогли підняти тіло жінки на поверхню та доправити до берега. Її чоловіка дістали з водойми напередодні. Обставини події встановлюються.

"Рятувальники застерігають громадян бути обережними під час вилову риби та не виходити на водойми за умов тонкої криги", – йдеться у повідомленні.

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