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Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області

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Заступник міністра Олександр Гогілашвілі вибачився за ситуацію на блокпості в зоні Операції об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.

Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - написав він. 

Гогілашвілі вибачився за надмірну емоційність під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області 01

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Жена нового заммминистра в течение 10 лет была помощницей Зеленского
    Владимиру Ленину часто приписывают тезис о том, что «любая кухарка может управлять государством». Похоже, Владимир Зеленский решил переплюнуть своего тезку, заменив кухарку на… наркомана. Намедни с лёгкой руки преЗедента, Заместителем Министра внутренних дел Арсена Авакова стал «бывший» наркоман Александр Гогилашвили.
    Если вбить имя новоиспеченного замминистра в поисковике, возникает ощущение, что кто-то когда-то зачистил всю информацию о прошлом данного человека. Это и не странно, ведь его прошлое - наркотики. Но об этом можно узнать, только если хорошенько покопаться в информации, связанной с организацией «Центр здоровой молодежи», которую называют светским прикрытием религиозной секты «Царство Бога».
    До назначения на высокий государственный пост 46-летний Гогилашвили как раз был руководителем отдела по связям с общественностью этого самого «Центра здоровой молодежи» (ЦЗМ). Официально организация позиционирует себя как реабилитационный центр, предоставляющий платные услуги по оказанию физической и психологической помощи наркозависимым. При этом известны факты, когда руководители ЦЗМ сами умирали от передозировки. «Центр здоровой молодежи» действительно имеет очень дурную славу в Украине и за рубежом. Данную организацию откровенно называют сектой, а самого Александра Гогилашвили - представителем её высшего иерархического звена. Люди, побывавшие в «Центре здоровой молодежи», рассказывают о моральном и физическом насилии со стороны так называемых психологов и наркологов. При этом стоит подобная «реабилитация» немалых денег. Интересен тот факт, что ЦЗМ является основателем Международной антинаркотической ассоциации (МАА), которую давно и активно поддерживают Владимир Зеленский и «Студия Квартал-95». Видимо, отсюда и растут ноги столь близкого знакомства, которое помогло Александру Гогилашвили так стремительно стать замминистром. Плюс ко всему, как выяснилось, жена Гогилашвили Мария Левченко в течение 10 лет была помощницей Владимира Зеленского, когда тот ещё был художественным руководителем «Студии Квартал-95». А сейчас она продолжает «помогать» Зеленскому уже в Офисе Президента.

    Удивительно, что на новом посту Гогилашвили, человек с наркоманским прошлым, будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительным мерам противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства внутренних дел с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине. Источники в МВД, которые хорошо знакомы с биографией Александра Гогилашвили, отзываются о нем с опаской, ведь он долгое время принимал наркотики. Но тут дело даже не в том, что бывших наркоманов не бывает. А в том, что связи между наркоторговцами и наркозависимыми не прерываются. Откровенно говоря, то, что Гогилашвили будет вести борьбу с наркооборотом в Украине, кажется совсем неправдоподобным. А вот то, что он сможет стать виртуозным крышевателем наркобизнеса в Украине - больше похоже на правду. Ему действительно будет под силу быстро зачистить неугодных правоохранителей и дать зелёный свет крупным наркоторговцам.
    Очевидно, что для Зеленского Гогилашвили - отличный способ укрепить свои позиции в МВД и поддержать политику относительно легализации наркотиков в Украине. Только ленивый ещё не заметил: вместо того, чтобы заботиться о качественном медицинском обслуживании, достойном уровне жизни людей, новая власть хочет легализовать марихуану (а ведь за этим могут последовать и более тяжелые наркотики) и облегчить ведение бизнеса наркодилерам.
    В последнее время действия президента вводят в ступор не только оппозицию, но и тех, кто действительно верил в Зе и положительные изменения. Но назначения Зеленского не вызывают ничего кроме смеха. Смеха сквозь слёзы. Ведь положительные изменения происходят. Только не для народа Украины, а для приближённых преЗедента.
  • 18c49ed2
    Какая честь у быдла из 90-х? Оно теперь власть. Вспомните Зелю в начале каденции "Слышь, ты. Идя сюда, я сказал". Обычный сленг сявок из 90-х, всплывших наверх и ставших властью.

  • Юрій Вінгорськи
    будь достоен, подай в отставку.
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