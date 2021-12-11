Британія буде закликати країни "Великої сімки" виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів

Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), яка розпочалася у суботу в Ліверпулі, закликатиме "виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW з посиланням на пресреліз британського уряду.

"Цей заклик після обіцянок союзників по НАТО протистояти російській агресії на українському кордоні є попередженням, що будь-яке вторгнення Росії буде серйозною стратегічною помилкою і призведе до серйозних наслідків", - наголошується у документі.

У британському уряді зауважили, що учасники зустрічі планують також обговорити відносини з Китаєм, ядерну програму Ірану, кризи у М'янмі та Ефіопії, питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перед зустріччю глав МЗС G7 обговорила питання щодо підтримки України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Ми обговорили: підтримку України на тлі російської агресії, важливість надійних і чесних інвестицій в країни, що розвиваються, зупинення спроб Ірану отримати ядерну зброю", - написала вона у Твіттері.

Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір представити на зустрічі пріоритети німецького головування у G7. Наприкінці року Німеччина після Великої Британії перебере на себе головування у Групі, куди також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, наслідки кліматичної кризи також мають обговорити у Ліверпулі. "Ми можемо плекати ілюзію, що Захід - це острів, але навіть на ньому вода невблаганно підійматиметься, якщо ми не будемо діяти вже сьогодні. Ось чому ми зробимо спільне розв'язання проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань нашого головування у G7 наступного року" , - наголосила вона.

Перед від'їздом до Ліверпуля Бербок зазначила, що важливо обговорити концентрацію російських військ біля кордонів України, а також поговорити про "Китай та системне змагання між демократіями та автократіями".