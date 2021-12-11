"Той, хто готується до війни, не воює", - черкаська бригада тероборони просить про допомогу

Командир черкаської бригади тероборони Анатолій Стуженко звернувся до депутатів Черкаської міської ради та бізнесу з проханням про допомогу в умовах підготовки до можливої російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк.

Комбриг нагадав, що відповідно до Закону "Про національний спротив" і рішення РНБО, у 2022 році у державі має бути розгорнуто підрозділи територіальної оборони, які відповідатимуть за надійне функціонування державних органів, охорону важливих об’єктів, боротьбу з диверсантами, захист населення від наслідків зруйнувань небезпечних об’єктів тощо.

"Нам потрібна ваша (депутатів) допомога. Перше – ухвалити рішення про розміщення підрозділів територіальної оборони, – сказав підполковник Стуженко. – Друге – до 15 січня забезпечити ці приміщення хоча б світлом і опаленням. Третє – просимо бізнес, який працює в Черкаській області, в міру можливості допомогти нам. Ми просимо допомоги. Ми – держава, яка воює, і на сьогодні всі кошти Міністерства оборони спрямовано для бойових підрозділів на Сході держави. Якщо разом з вами ми все це зробимо, то ворог у цей дім не прийде. Є мудрий вислів: "Той, хто готується до війни, не воює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

У вересні командир бригади повідомляв, що проблема з виділенням місць для дислокації підрозділів тероборони гостро стоїть по Черкасам та Золотоніському району.

Також він повідомив, що на службу до бригади територіальної оборони вступив депутат міськради Руслан Батир. Він став заступником командира бригади.

Нагадаємо, для того, щоб запрацювала оновлена тероборона та рух опору, згідно з законом про основи нацспротиву, мають бути підготовлені близько 20 різних нормативно-правових актів. Водночас, згідно з прикінцевими положеннями закону, в уряду на це є час до липня 2022 року, адже законом надано шестимісячний строк з дня набрання чинності законом, що відбудеться з 1 січня 2022 року.

Також читайте: Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков