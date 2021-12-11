Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, - Казанжи
Про це написала у фейсбуці журналістка Зоя Казанжи, інформує Цензор.НЕТ.
Вона звернула увагу, що чиновник спілкувався з патрульним російською мовою, "як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків".
"І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з "небожителя".
Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:
"Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.
Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".
Експрес-навчання", - іронізує Казанжи.
Журналістка вказує, що заступник міністра приїхав в Україну у 2010 році, "до цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові". Вона додала до поста світлину, де Гогілашвілі сидить поруч із російським боксером Миколою Валуєвим, помічником якого працював.
"Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - працює помічницею у Зеленського. Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі - лише виключно професіонали.
Екснардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.
Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.
Кулуарно розповідають, що Гогілашвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді", - зауважила Казанжи.
Також вона закликала виписати грошову винагороду патрульним.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.