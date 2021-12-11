Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, - Казанжи

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який лаявся на патрульного за зупинку його автомобіля у Донецькій області та спробу перевірити особу, багато років жив у Росії.

Про це написала у фейсбуці журналістка Зоя Казанжи, інформує Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу, що чиновник спілкувався з патрульним російською мовою, "як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків".

"І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з "небожителя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області

Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:

"Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.

Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Експрес-навчання", - іронізує Казанжи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО

Журналістка вказує, що заступник міністра приїхав в Україну у 2010 році, "до цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові". Вона додала до поста світлину, де Гогілашвілі сидить поруч із російським боксером Миколою Валуєвим, помічником якого працював.

"Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - працює помічницею у Зеленського. Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі - лише виключно професіонали.

Екснардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.

Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.

Читайте також: Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

Кулуарно розповідають, що Гогілашвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді", - зауважила Казанжи.

Також вона закликала виписати грошову винагороду патрульним.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.

Також читайте: За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі