У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок

Країни G7 погодилися, що для вирішення кризи щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною сторонам необхідно повернутися за стіл переговорів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в кулуарах зустрічі глав МЗС G7, яка проходить в британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Нам потрібно вжити всіх заходів, щоб повернутися до діалогу", - цитує Бербок агенція Reuters.

Німецька міністерка наголосила на необхідності повернення до діалогу, зокрема, у рамках "нормандського формату" у складі Німеччини, Франції, України та Росії. Також діалог для розв'язання української кризи можливий в рамках ради НАТО-Росія, додала Бербок. Метою таких дипломатичних зусиль має стати деескалація на україно-російському кордоні, наголосила вона.

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Окрім того, за словами Бербок, держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів" держав. "Чіткою єдиною позицією усіх держав G7 є те, що перетин цих кордонів матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія нарощує війська біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.

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