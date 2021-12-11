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Понад 113 млн грн компенсацій надали у 2021 році за зруйноване житло на Донбасі, - Мінреінтеграції

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Понад 113 млн грн компенсацій надали у 2021 році за зруйноване житло на Донбасі, - Мінреінтеграції
Жителям Донецької та Луганської областей за поточний рік призначено понад 113 млн грн компенсації за житло, зруйноване внаслідок російської агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Загалом, від початку 2021 року комісіями в Донецькій та Луганській областях ухвалено рішення про надання компенсації 509 постраждалим, які є власниками 409 об’єктів житлового фонду, на загальну суму 113 млн 819 тис. 230 грн", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а почему Украина компенсирует то то разрушила россия ?
  • FT FT
    Вот куда уходят наши деньги, наши пенсии, наши тарифы и наши неадекватно бешенные цены. Где судебные дела на Рашку по поводу коменсации и ущерба?
  • Иван Иван 31509c93
    потому что у нас прорашисткое правительство
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