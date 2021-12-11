Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США
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Країни "Групи семи" однаково занепокоєні через нарощування Росією військової присутності на кордонах.
Про це високопосадовиця Держдепартаменту США повідомила Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновниця назвала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії 11 грудня "інтенсивними" і сказав, що все ще є дипломатичний шлях для зменшення напруженості з Росією.
"Якщо вони (росіяни. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - зауважила співрозмовниця видання.
Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).