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Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США

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Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США
Країни "Групи семи" однаково занепокоєні через нарощування Росією військової присутності на кордонах.

Про це високопосадовиця Держдепартаменту США повідомила Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновниця назвала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії 11 грудня "інтенсивними" і сказав, що все ще є дипломатичний шлях для зменшення напруженості з Росією.

"Якщо вони (росіяни. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - зауважила співрозмовниця видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок

Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Суверена та потужна Україна потрібна лише українцям !!! Лише потужна держава може гарантувати волю та права власним громадянам !!!)))
  • Andy Jumeirach
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Иностранцы меряют наши жизни в "расходах" РФ. Тут они едины - посчитать цену жизни украинца в долларах.
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