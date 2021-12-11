Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США

Країни "Групи семи" однаково занепокоєні через нарощування Росією військової присутності на кордонах.

Про це високопосадовиця Держдепартаменту США повідомила Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновниця назвала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії 11 грудня "інтенсивними" і сказав, що все ще є дипломатичний шлях для зменшення напруженості з Росією.

"Якщо вони (росіяни. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - зауважила співрозмовниця видання.

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Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).