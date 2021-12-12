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МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

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МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький
Бустерна доза COVID-вакцини буде доступна з січня 2022 року. Це не пов'язано із спалахом нового штаму "Омікрон" у Африці та країнах ЄС.

Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня, по групах ризику дозволити третю, бустерну, дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", - заявив Радуцький.

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".

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"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", - відмітив нардеп.

Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими - на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", - сказав депутат.

"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - додав він.

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Топ коментарі

  • S E 17b0e7cf
    До лютого вже всі перенесуть Дельту, вакциновані так точно, т.я. вони активно комунікують. Від Дельти бустерна доза їм не буде потрібна, а від Омікрона немає жодного в світі складного перебігу при зараженні, тим більше не потрібна ніяка вакцинація.
    Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
  • гена крокодил 5819a424
    30 лет не могут сделать вакцину от коронавируса у свиней ,30 лет , уже было решено ,что невозможно сделать вакцину от этого вируса( относящегося к сложным ,имеющим липидную оболочку )которая не наносит вред свиньям и как вдруг в январе 2020 г его выделяют у заболевших китайцев и в феврале того же года появляется вакцина которая ну совсем безвредная для людей .
  • ola guds
    Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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