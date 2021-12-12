Вчинок Гогілашвілі - не просто "надмірна емоційність", це стан речей у владі, - журналіст Ткач

Зараз у владних кабінетах багато людей, для яких посада та статус значно вагоміші за обов‘язки та відповідальність.

Про це написав у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Мажорів, які потрапили у владу тому що вони родичі близьких до президента Зеленського людей, критична маса. Я навряд відкрию якусь істину для президента, коли скажу, що саме тому ці люди цінують свою посаду і статус набагато більше аніж обов‘язки та відповідальність, які ця посада і статус накладають на них", - вказав він.

Ткач зауважив, що такий приклад "їм всім демонструє і особисто президент".

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"Якщо президент може собі дозволити сказати журналісту у прямому ефірі "Я президент, Міша!", тоді чому чоловік президентської секретарки не у прямому ефірі не може принижувати підлеглих, які просто робили свою роботу і стояли на сторожі однакових правил для всіх без виключень?

Ви, напевне, теж помітили, що ситуація з заступником міністра внутрішніх справ розвивається просто так само, як із керівником "Укрексімбанку" Мецгером? Все зрозуміло на відео. Але Гогілашвілі "свій" навіть більше ніж міністр Монастирський. І тому міністр починає брати паузи. Відсторонювати тимчасово. Обіцяти розслідування. Яке внутрішнє розслідування можливе стосовно чоловіка секретаря президента? Замість того, щоб подякувати поліцейським за сумлінню роботу, їх зараз будуть "кошмарити". Ми ж усі це розуміємо?

А ці нувориши на броні з талонами - просто чергові герої доби "Хрещеного батька". Треба з повагою. А за що поважати? За те, що ви чоловік секретарки президента Зеленського?

"Я до вас вийшов". Нічого собі честь. Дуже дякую!

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І вчинок пана Гогілашвілі - це не просто "надмірна емоційність", про яку він говорить. Це стан речей у владі. Це зріз епохи президента Зеленського. Це Тищенки, Трухіни та інші привілейовані особи. Яким всі мають цілувати руку. Віддавати честь. Чекати дозволу на видих.

Це не слуги народу - це слуги посад.

В Європі, про яку ви так часто говорите зі своїх високих трибун, панове, Гогілашвілі вже залишив би службу назавжди. Але у нас набагато більше спільного з комуністичною партією, як казав один державник, тому просто прийде на поклон і десь у тепле місце прилаштують до кінця каденції. "Вместе пришли - вместе ушли",- як казав інший.

"В броне стекло не опускается! Ты что не знал?!" Знав. Всім же поліцейським видали такі велосипеди як вам родичам "осіб наближених до імператора", - резюмував Ткач.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.