Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, - ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що в напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.
За даними штабу, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Крім того, повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли
Станом на 7 годину ранку, 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.