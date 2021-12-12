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Байден про можливість введення американських військ до України: Це ніколи не розглядалося. РФ заплатить "жахливу ціну" у разі вторгнення

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Байден про можливість введення американських військ до України: Це ніколи не розглядалося. РФ заплатить "жахливу ціну" у разі вторгнення
Президент США Джо Байден заявив, що питання про введення американських військ в Україну ніколи не було на порядку денному.

Про це він заявив журналістам у Вілмінгтоні (штат Делавер) у відповідь на запитання, чи готові до цього у Вашингтоні у разі російського вторгнення в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це ніколи не розглядалося", - сказав він.

Водночас він зазначив, що за таких обставин "ми вважаємо за необхідне направити більше американських і натовських військ на Східний фланг (країни "бухарестської дев'ятки". - Ред.), у всі ті країни НАТО, перед якими ми маємо священне зобов'язання захищати їх від будь-якого нападу Росії".

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Байден повторив, що в ході інтерактивної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він "цілком ясно дав зрозуміти..., що якщо він рушить в Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними".

Американський президент також повідомив, що дав зрозуміти російському лідеру, що становище Росії у світі "помітно" зміниться у разі вторгнення в Україну, вона заплатить "жахливу ціну".

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Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    С какого хрена простые парни из Алабамы или других регионов США , должны умирать в Украине , а наши мужики призывного возраста у своих баб под юпками прячутся и такого же в президенты выбирают.
  • Piter Kandy
    А якби у нас було стільки нафти, як у Кувейті?
  • Владимир Иванец
    Вчора не розглядалася, завтра розглянеться. А може розглядалася, та не дуже голосно. А може, ще й не такі плані розглядалися, хто зна. Не все можна сказати на камери.
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