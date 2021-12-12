Байден про можливість введення американських військ до України: Це ніколи не розглядалося. РФ заплатить "жахливу ціну" у разі вторгнення

Президент США Джо Байден заявив, що питання про введення американських військ в Україну ніколи не було на порядку денному.

Про це він заявив журналістам у Вілмінгтоні (штат Делавер) у відповідь на запитання, чи готові до цього у Вашингтоні у разі російського вторгнення в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це ніколи не розглядалося", - сказав він.

Водночас він зазначив, що за таких обставин "ми вважаємо за необхідне направити більше американських і натовських військ на Східний фланг (країни "бухарестської дев'ятки". - Ред.), у всі ті країни НАТО, перед якими ми маємо священне зобов'язання захищати їх від будь-якого нападу Росії".

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Байден повторив, що в ході інтерактивної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він "цілком ясно дав зрозуміти..., що якщо він рушить в Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними".

Американський президент також повідомив, що дав зрозуміти російському лідеру, що становище Росії у світі "помітно" зміниться у разі вторгнення в Україну, вона заплатить "жахливу ціну".