Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу понад 83 тисячі осіб, - МОЗ
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За добу 11 грудня в Україні 83 256 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.