Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України. Водночас деталі розмови Байдена і Путіна залишаються загадкою для українців.

Про це повідомив у ефірі телеканалу "Україна24" ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.

За словами ексспікера, головне в перемовинах - "щоб рішення не приймалися поза спиною українських громадян і України як держави".

"На жаль, ми сьогодні бачимо обмежену інформацію з боку Офісу Президента, але треба також бути об'єктивним, і з боку Держдепу. Скажемо так - вона дуже поверхнева. З урахуванням того, що зустріч відбувалася майже дві години між Байденом та Путіним, велика частина цього часу була приділена саме українській ситуації, війні на Сході, окупації Криму. Тому хотілося б бачити більш розгорнуту позицію - про що говорили, або які домовленості були досягнуті. Якщо нічого не домовлялися - це теж ситуація. Але треба розуміти, як це повпливає на те напруження, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо з боку США, Європейського Союзу", - наголосив Разумков.

Ексспікер також зазначив, що змінюється позиція керівництва української держави - "спочатку вони не бачили напруги щодо того, що відбувається скупчення російських військ, після цього побачили".

"Не до кінця зрозуміло, з чим це пов'язано - з дійсно погіршенням ситуації на кордонах нашої держави та можливою ескалацією конфлікту, чи це відволікання уваги пов'язане з внутрішньою ситуацією. На жаль, це шкодить не лише президенту і його оточенню, а шкодить іміджу всієї держави", - сказав він.

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Разумков також додав, що перемовини Байдена з Путіним не зняли ризики для України: "Ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація, яка відбувається і на кордонах Російської Федерації, і в Білорусі, і в першу чергу на території так званих "ЛДНР", і в Криму, - це все точки напруги, які, на жаль, ми повинні враховувати як позиції, з яких можуть відбуватися агресивні дії... Говорити, що питання зняте з порядку денного після перемовин Байдена з Путіним, на жаль, ми сьогодні не можемо. І ми не почули таку позицію ані від Сполучених Штатів Америки, ані від Російської Федерації, ані від президента України".