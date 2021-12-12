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Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков

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Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков
Переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не зняли загрозу агресії РФ проти України. Водночас деталі розмови Байдена і Путіна залишаються загадкою для українців.

Про це повідомив у ефірі телеканалу "Україна24" ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про практику, яка існує у світі, і не лише з приводу України, то насправді розмови щодо України відбувалися не тільки на рівні президента Сполучених Штатів Америки та президента Росії, а й з канцлером Німеччини, президентом Франції. Це вже стало практикою. Проблема насправді трохи в іншому - те, що не спочатку узгоджуються позиції з українською стороною, а постфактум до нас доносять результати цих перемовин", - заявив він.

За словами ексспікера, головне в перемовинах - "щоб рішення не приймалися поза спиною українських громадян і України як держави".

"На жаль, ми сьогодні бачимо обмежену інформацію з боку Офісу Президента, але треба також бути об'єктивним, і з боку Держдепу. Скажемо так - вона дуже поверхнева. З урахуванням того, що зустріч відбувалася майже дві години між Байденом та Путіним, велика частина цього часу була приділена саме українській ситуації, війні на Сході, окупації Криму. Тому хотілося б бачити більш розгорнуту позицію - про що говорили, або які домовленості були досягнуті. Якщо нічого не домовлялися - це теж ситуація. Але треба розуміти, як це повпливає на те напруження, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо з боку США, Європейського Союзу", - наголосив Разумков.

Ексспікер також зазначив, що змінюється позиція керівництва української держави - "спочатку вони не бачили напруги щодо того, що відбувається скупчення російських військ, після цього побачили".

"Не до кінця зрозуміло, з чим це пов'язано - з дійсно погіршенням ситуації на кордонах нашої держави та можливою ескалацією конфлікту, чи це відволікання уваги пов'язане з внутрішньою ситуацією. На жаль, це шкодить не лише президенту і його оточенню, а шкодить іміджу всієї держави", - сказав він.

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Разумков також додав, що перемовини Байдена з Путіним не зняли ризики для України: "Ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація, яка відбувається і на кордонах Російської Федерації, і в Білорусі, і в першу чергу на території так званих "ЛДНР", і в Криму, - це все точки напруги, які, на жаль, ми повинні враховувати як позиції, з яких можуть відбуватися агресивні дії... Говорити, що питання зняте з порядку денного після перемовин Байдена з Путіним, на жаль, ми сьогодні не можемо. І ми не почули таку позицію ані від Сполучених Штатів Америки, ані від Російської Федерації, ані від президента України".

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
  • Scorpman Y
    Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
    Взагалі жодної конкретики.
    Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
    Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
    - Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
    - Да, пасібо!
    Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

    Зеленський про держпереворот:
    Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
    - А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

    Hon. Judge Dredd:
    Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

    Морячок:
    Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
    Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.

    - Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

    КиївМіськБудда:
    Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
    Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
    "Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

    Валерій Прозапас:
    Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

    Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
    І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

    Radio Lemberg:
    Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
    Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
  • Scorpman Y
    Катерина Яресько:
    Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
    3982 особи.
    - Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"

    Олег Леусенко:
    У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").

    КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.

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