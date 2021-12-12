Обвинувачений у справі штурму Капітолію в США переховується у Білорусі, - американські прокурори

Мешканець міста Мілл-Веллі, Каліфорнія, Еван Нойман, якого звинувачують у нападі на американську поліцію та участь у штурмі Капітолію 6 січня, може переховуватися в Білорусі. Про це заявили американські прокурори 10 грудня.

У п’ятницю, 10 грудня, федеральні прокурори висунули звинувачення за 14 статтями сорока дев'ятирічному Нойману, який брав активну участь у протестах на підтримку Дональда Трампа у січні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

6 січня відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Сполучених Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден.

Еван Нойман був одним з учасників штурму. Відео з того протесту зафіксували Ноймана біля барикад на Західній стороні Капітолію. На відео видно, як Нойман знімає протигаз та кричить поліції: "Я готовий померти, чи готові ви?" Після цього видно, як він здійснює напад на працівників поліції.

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Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.

Минулого місяці Еван Нойман брав участь у передачі "Бувай Америка", що вийшла на білоруському державному телеканалі. Там Нойман заявив, що він просить політичного притулку в Білорусі та не вважає США країною закону і порядку.

Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули 4 особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.

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