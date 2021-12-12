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Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно "Північного потоку-2". Його не можна запускати, якщо Росія нападе на Україну, - голова комітету у закордонних справах Бундестагу Реттген

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Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно "Північного потоку-2". Його не можна запускати, якщо Росія нападе на Україну, - голова комітету у закордонних справах Бундестагу Реттген
Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген звернувся до нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з приводу "Північного потоку-2". Вимагає зайняти чітку позицію щодо російського газопроводу.

Про це він заявив виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За словами Реттгена, у ситуації навколо України вкрай важливо, щоб Захід зайняв єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи найжорсткішими економічними санкціями.

"Неможливо уявити, щоб " Північний потік-2" був запущений, якщо Росія дійсно знову нападе на Україну", - сказав представник парламенту.

Він також заявила, що Німеччина повинна продовжувати переговори з Росією.

"Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа буде активніше брати участь у зовнішній політиці і політиці безпеки", - говорить він.

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Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    Они там совсем ослепли?
    А разве она ещё не напала?
  • Василь Довганенко 7230397a
    А якщо покищо не нападе, то можна?
  • Andy Jumeirach
    Запад должен поставить паРаше чёткое условие :
    "Запуск СП-2 состоится только после вывода кремлёвских войск с оккупированных территорий Украины и выплаты репараций за их оккупацию . тчк. "
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