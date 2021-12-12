Міграційна криза та скупчення військ РФ біля кордону України, - координатори Люблінського трикутника обговорили безпекову ситуацію в регіоні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Зазначається, що Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас детально обговорили безпекову ситуацію в регіоні на тлі міграційної кризи на кордонах ЄС з Білоруссю та військової ескалації з боку РФ поблизу державного кордону і на тимчасово окупованих територіях України.
"Дипломати наголосили на готовності до подальшої координації дій - у співпраці з ЄС і НАТО - задля ефективної протидії гібридним загрозам і унеможливлення нової хвилі агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Заступники міністрів закордонних справ відзначили важливість Люблінського трикутника в контексті регіональної безпеки та підкреслили зростання рівня міжвідомчої взаємодії. Знаковою стала онлайн-зустріч президентів України, Польщі і Литви 2 грудня, за підсумками якої було ухвалено Спільну заяву.
Сторони також обговорили графік майбутніх контактів, підписали План спільних дій з протидії дезінформації на 2022-2023 роки та домовились про подальші кроки з реалізації Дорожньої карти співробітництва в рамках Люблінського трикутника.
"Зустріч національних координаторів підтвердила готовність сторін до поглиблення стратегічного партнерства, їхні спільні підходи до забезпечення регіональної безпеки, затребуваність і перспективність Люблінського трикутника для реагування на актуальні виклики і загрози", - резюмовано в повідомленні.