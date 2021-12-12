За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 461 новий випадок захворювання, - Кличко
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У Києві за минулу добу виявлено 461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 313 135), зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7 862).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 258 жінок віком від 18 до 94 років, 175 чоловіків віком від 18 до 90 років, 17 дівчаток від 9 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років.
Зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7862). Серед них: 5 жінок від 65 до 87 років, 7 чоловіків від 68 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 122 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 3 248 подолали коронавірус (загалом 284 563).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (92), Оболонському (71) та в Дніпровському (68).