Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"

У неділю,12 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Київського метрополітену".

"Зауважимо, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого"", - йдеться у повідомленні.

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

"Перепрошуємо за можливі незручності! Закликаємо дотримуватися маскового режиму!", - додали в пресслужбі Київського метрополітену.