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Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

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Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю
Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi

За даними литовських прикордонників, у суботу в районі кордону в Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруської сторони.

Також двічі стріляли також у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не було допущено до Литви.

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Вот так и гитлер провоцировал, как сейчас путлер
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    він вже не "бацька",а рашистський "підкуйловнік"
  • FT FT
    Скоро *беженцы* в беларузких лесах еще танки *найдут* и двинут на Польшу
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