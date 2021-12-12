Литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю
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Прикордонна служба Литви повідомила, що у суботу на кордоні з Білоруссю було чути постріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Delfi
За даними литовських прикордонників, у суботу в районі кордону в Лаздійському районі було зроблено 20 пострілів з білоруської сторони.
Також двічі стріляли також у Шальчинінському районі на кордоні Литви з Білоруссю.
З початку серпня, коли прикордонники отримали право відмовляти у в'їзді іноземцям з Білорусі, 7955 людей не було допущено до Литви.