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Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"

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Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"
На зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" очікується ухвалення окремої заяви щодо Росії.

 Про це повідомляє в неділю італійська газета "La Repubblica", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністри "Групи семи" готують дві заяви щодо Росії", - пише видання.

"Як з'ясувала "La Repubblica", представники "сімки" опублікують другу підписану всіма заяву, окрему від тієї (з якою виступить. - Ред.) голова зустрічі", - зазначає газета.

"З огляду на все, країни-учасниці дійшли єдиної позиції як щодо підходу до Москви, так і щодо можливих дій, спрямованих на "справжнє стримування". Ходять розмови про те, щоб анонсувати санкції: їх введуть не зараз, а лише в разі масштабного вторгнення на Україну", - продовжує видання.

Водночас, за даними газети, "в підсумковому комюніке не буде детально сказано, з якими економічними санкціями може зіткнутися Москва, зокрема і з практичних причин, адже для вжиття заходів впливу Євросоюзу необхідна одностайність", але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".

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Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами













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  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    але в цьому разі важлива позиція Німеччини і ситуація навколо "Північного потоку 2".- фріци є лобістами рашистського окупанта України ,За їх участі Україна втратила частину території під створення ордло ,котре фінансується окупантом для ведення війни в Україні,"Північний потік" має забезпечувати рашиста грошима для ведення війни з Україною,і ціну вже платять всі європейці ,так як ціну на газ підняв рашист і він її ще більше підніме перекривши подачу газу Європі .
  • Myroslav Hrabovsky
    ПШНХЙ, рускій.
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