Згідно із законом, заступнику міністра МВС Гогалішвілі не передбачено бронеавтомобілів та особистої охорони, - Бутусов

Окрім незаконної та небезпечної поведінки заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпосту "Долина" не менш скандальною є наявність у нього броньованих машин та охорони. Згідно закону, Гогілашвілі не передбачено за статусом бронеавтомобілі та особиста охорона.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Проте, за даними джерел Цензор.НЕТ, ось ці загадкові люди в чорному – охорона скандального заступника голови МВС, шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245. На відеозапису було впізнано обличчя офіцерів ГУР МО Петра М. та Михайла Я.", – пише Бутусов.

"Але не менш резонансно, що за даними джерел у ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця Тойота перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка - того самого розвідника, який виступив недавно щодо Вагнергейту із викриттям про наявність російських "кротів" в Офісі Президента, і якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення вагнерівців", - додає він.

"На якій підставі замміністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогілашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? МВС має свої завдання, свій транспорт, свою охорону. Або ці люди на відеозаписі і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони та машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону – чи він одночасно таємний спецагент, який виконує диверсії у російському тилу?", - порушує питання журналіст.

Він також переконаний, що міністр оборони Олексій Резніков зобов'язаний дати пояснення, чи використовувалися військовослужбовці ГУР МО та машини для перевезень Гогілашвілі.

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"Якщо так, то має бути проведене службове розслідування щодо законності таких дій на користь заступника міністра МВС", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.