Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму
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Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у твітері польські прикордонники.
Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.
"Група з 55 агресивних людей форсувала кордон, один військовослужбовець Війська Польського отримав удар каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу".