Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму

Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у твітері польські прикордонники.

Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.

"Група з 55 агресивних людей форсувала кордон, один військовослужбовець Війська Польського отримав удар каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу".

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