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Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму

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Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму
Прикордонна служба Польщі повідомила у неділю, що група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у твітері польські прикордонники.

Інцидент стався у районі населеного пункту Черемча у Підляському воєводстві.

"Група з 55 агресивних людей форсувала кордон, один військовослужбовець Війська Польського отримав удар каменем в обличчя, йому на місці надали долікарську допомогу".

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Топ коментарі

  • FT FT
    Ну скажите спасибо либерастам *европейского суда* которые сказали мигрантам что того кто прорвется любой ценой на территорию ЕС не имеют права депортировать. С етого момента запишите кто виноват в третьей мировой войне что начинается
  • Ритта Рыжук
    Гібридна війна Московії проти євроцивілізації триває та прогресує !!!))
  • Палєо Мустьє
    ордою. москальня до Русі має такий самий стосунок як морські свинки до моря.
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